Цой в Кремле и на митинге

Что делает песни группы "Кино" актуальными – тексты, музыка или политика - объясняют Артемий Троицкий, Борис Панов и другие.
Какие песни нужны современному протесту?
Что делает творчество группы "Кино" актуальным – тексты, музыка или политика?
Почему Цой жив объясняют Артемий Троицкий, Борис Панов, Екатерина Гольдовская, Игорь Соколов и другие.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 8 октября в пять часов вечера.
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