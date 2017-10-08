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Рожденные после СССР

Цой в Кремле и на митинге

Виктор Цой, 1988 год

Что делает песни группы "Кино" актуальными – тексты, музыка или политика - объясняют Артемий Троицкий, Борис Панов и другие.

Какие песни нужны современному протесту?

Что делает творчество группы "Кино" актуальным – тексты, музыка или политика?

Почему Цой жив объясняют Артемий Троицкий, Борис Панов, Екатерина Гольдовская, Игорь Соколов и другие.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 8 октября в пять часов вечера.

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