Цой в Кремле и на митинге

Какие песни нужны современному протесту?

Что делает творчество группы "Кино" актуальным – тексты, музыка или политика?

Почему Цой жив объясняют Артемий Троицкий, Борис Панов, Екатерина Гольдовская, Игорь Соколов и другие.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 8 октября в пять часов вечера.