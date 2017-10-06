ООН: 8 тысяч детей погибли и пострадали в 2016 году

Более восьми тысяч детей были убиты и получили увечья в ходе вооружённых конфликтов в 2016 году. Об этом сообщила спецпредставитель ООН по защите детей Вирджиния Гамбия. Она представила ежегодный доклад ООН о положении детей в условиях вооруженных конфликтов, передаёт Deutsche Welle.

В докладе ОНН сообщается, что в 2016 году только в Афганистане были убиты и покалечены более 3500 детей. Это почти на 25 процентов больше, чем в 2015 году. В Йемене были убиты и пострадали 1300 детей. Примерно столько же детей погибли и пострадали в Сирии. Кроме того, в Сирии количество нападений, в которых страдают дети выросло вдвое по сравнению с 2015 годом.

ООН впервые включила в чёрный список коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая оказывает вооружённую поддержку в борьбе против повстанцев-хуситов в Йемене. В результате авиаударов коалиции, по данным ООН, в Йемене погибли почти 700 детей.

В чёрный список ООН, помимо Саудовской Аравии, попали также организации из Афганистана, Ирака, Йемена, Конго, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, и Центральноафриканской республики.