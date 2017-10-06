Тереза Мэй отложила визит в Пекин из-за саммита КНР-США

Британский премьер-министр Тереза Мэй отложила визит в Китай, совпавший с графиком азиатского турне президента США Дональда Трампа, в рамках которого должен состояться американо-китайский саммит.

Как сообщает SkyNews со ссылкой на источник в аппарате Мэй, что первоначально её поездка была запланирована на 6-13 ноября, но на днях была отложен - после звонка из Пекина, сообщившего Лондону о невозможности принять британскую делегацию из-за встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в период с 3 по 14 ноября.

Предполагалось, что главной темой переговоров в Пекине станут вопросы двусторонних торговых отношений после выхода Великобритании из Евросоюза.

