В Курдском автономном районе Ирака похоронили экс-президента Талабани

Тело бывшего президента Ирака – курдского политика Джаляля Талабани встречали на родине десятки тысяч людей. Гроб был доставлен из Германии в Сулейманию, в Курдском автономном районе Ирака.

Гроб, обернутый в флаг курдской автономии, был встречен на аэродроме оружейным салютом, военный оркестр исполнил государственный гимн Ирака. Траурную церемонию в аэропорту возглавил нынешний президент, соратник Талабани – Фуад Масум.

Премьер-министр Хайдер аль-Абади, объявивший незаконным референдум о независимости Курдистана (состоялся 25 сентября), на церемонию не прибыл.

В главной мечети Сулеймании прошла поминальная служба. Затем траурная процессия направилась на кладбище, расположенное недалеко от дома политика.

Талабани умер в 3 октября в одной из берлинских клиник в возрасте 83 лет.

Он занимал пост президента Ирака с 2005 по 2014 год. В 2012 году перенес инсульт.

Джаляль Талабани был ветераном борьбы за самоопределение иракских курдов.

