Иран выражает готовность к переговорам с шестью державами

Иран хотел бы добиться снижения напряжённости в отношениях с западными партнёрами, заявили агентству Reuters официальные иранские и западные представители. В Тегеране выражают готовность к переговорам об иранском арсенале баллистических ракет.

Иранские власти ранее неоднократно заявляли о готовности укреплять свой оборонный ракетный потенциал. В Вашингтоне, однако, называли эти намерения нарушением многосторонних соглашений, достигнутых Тегераном на переговорах с шестью державами.

О намерении президента США Дональда Трампа разорвать ядерное соглашение с Ираном, написали в пятницу американские СМИ. После совещания с военачальниками Трамп обронил фразу: "Возможно, это затишье перед бурей". По одним предположениям, Трамп своим недвусмысленным высказыванием имел в виду обострение напряженности между США и Северной Кореей. Однако по сообщению New York Times люди, находящиеся в курсе ситуации, считают, что Трамп говорил об отношениях с Ираном.

Если Дональд Трамп не подтвердит действующую с Ираном договоренность, у Конгресса США будет два месяца на то, чтобы принять решение о повторном введении санкций против Тегерана. О решении Трампа станет известно до 15 октября. Отмена договора с Ираном была важным пунктом предвыборной кампании Трампа, информирует Би-би-си.