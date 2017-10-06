Кремль предупредил о возможных ограничениях для американских СМИ

Кремль вновь предупредил, что деятельность некоторых американских СМИ, работающих на территории России, может быть ограничена в ответ на давление, оказываемое Вашингтоном на представительства российских СМИ в США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил 6 октября, что в случае продолжения давления и нарушения права российских медиа на беспрепятственную работу, он не может исключить принятия ответных мер на основе принципа "взаимности".

Правоохранительные органы США в последнее время уделяют повышенное внимание по крайней мере двум российским СМИ – телеканалу RT и новостному сайту Sputnik. Финансируемый российским правительством телеканал RT был обвинён американскими спецслужбами в причастности к оказанию влияния на исход прошлогодних президентских выборов в США.

С тех пор в Вашингтоне всё чаще раздаются призывы к регистрации RT и Sputnik по закону 79-летней давности, который изначально был принят для противодействия нацистской пропаганде. В советские годы некоторые русскоязычные СМИ, включая газету "Правда" и агентство ТАСС, были зарегистрированы в США в качестве иностранных агентов.