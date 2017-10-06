Томский блогер заподозрил власти в неправомочных действиях

В Томске городские власти решили купить ковш для уборки снега стоимостью восемь миллионов рублей. Блогер Илья Сойер проанализировал стоимость снегоуборочной техники в интернет-магазинах и обнаружил, что аналогичное оборудование можно купить за шестьсот тысяч рублей. Сам погрузчик, на который планируют установить новую деталь, стоит около четырех миллионов рублей.
"Если вдруг чиновники ничего не прикарманят, ничего не перепродадут, ничего не спишут, и чудо-машина будет куплена, то, вероятно, чистить снег она будет около мэрии и пивзавода, который этому мэру принадлежит. Там, конечно, тоже надо убирать. Но, полагаю, что нужно его чистить везде, а не как было в прошлом году. Снег выпал, и в городе остановился транспорт. Тогда снег убирали не японские чудо-машины, а обычные белорусские тракторы", - рассказал Илья Сойер корреспонденту Радио Свобода Марку Подберезину.
В этому году в Томске на покупку запчастей и ремонт техники к зиме из бюджета уже израсходовано почти тридцать миллионов рублей. Комментируя новые траты исполняющего обязанности заместителя мэра Томска заявил, что цена закупки соответствует рыночной. А общественникам и блогерам рекомендовал изучить документацию на сайте госзакупок, где описаны все функции этой качественной техники.
В январе этого года почти 20 тысяч жителей Томска подписали петицию с требованием отставки мэра города Ивана Кляйна. Горожане были недовольны уборкой снега. В ответ градоначальник заявил, что подписи под петицией за его отставку накручиваются Госдепом США. Позже мэр признал, что коммунальщики не справляются с уборкой, и обратился за помощью к бизнесменам и жителям города, чтобы те помогли расчистить снег.
В 2017 году счетная палата Томска заявила, что в ходе проверок выявила нарушения в работе муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (занимается уборкой снега) на общую сумму 188,5 миллиона рублей. По материалам проверок было возбуждено четыре уголовных дела.
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