Томский блогер заподозрил власти в неправомочных действиях

В Томске городские власти решили купить ковш для уборки снега стоимостью восемь миллионов рублей. Блогер Илья Сойер проанализировал стоимость снегоуборочной техники в интернет-магазинах и обнаружил, что аналогичное оборудование можно купить за шестьсот тысяч рублей. Сам погрузчик, на который планируют установить новую деталь, стоит около четырех миллионов рублей.

​"Если вдруг чиновники ничего не прикарманят, ничего не перепродадут, ничего не спишут, и чудо-машина будет куплена, то, вероятно, чистить снег она будет около мэрии и пивзавода, который этому мэру принадлежит. Там, конечно, тоже надо убирать. Но, полагаю, что нужно его чистить везде, а не как было в прошлом году. Снег выпал, и в городе остановился транспорт. Тогда снег убирали не японские чудо-машины, а обычные белорусские тракторы", - рассказал Илья Сойер корреспонденту Радио Свобода Марку Подберезину.

В этому году в Томске на покупку запчастей и ремонт техники к зиме из бюджета уже израсходовано почти тридцать миллионов рублей. Комментируя новые траты исполняющего обязанности заместителя мэра Томска заявил, что цена закупки соответствует рыночной. А общественникам и блогерам рекомендовал изучить документацию на сайте госзакупок, где описаны все функции этой качественной техники.

В январе этого года почти 20 тысяч жителей Томска подписали петицию с требованием отставки мэра города Ивана Кляйна. Горожане были недовольны уборкой снега. В ответ градоначальник заявил, что подписи под петицией за его отставку накручиваются Госдепом США. Позже мэр признал, что коммунальщики не справляются с уборкой, и обратился за помощью к бизнесменам и жителям города, чтобы те помогли расчистить снег.

В 2017 году счетная палата Томска заявила, что в ходе проверок выявила нарушения в работе муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (занимается уборкой снега) на общую сумму 188,5 миллиона рублей. По материалам проверок было возбуждено четыре уголовных дела.