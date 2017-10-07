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Троих организаторов акции в Самаре задержали по пути на мероприятие, на самом митинге задержаны пять человек, сообщает местный штаб Алексея Навального.
Задержанные организаторы - Егор Алашеев, Евгений Трубченко и Александр Александров. Трубченко находится в управлении МВД по городу, местонахождение Александрова и Алашеева неизвестно. Задержанных на акции повезли в отдел полиции №1, среди них - пожилая женщина.
Сейчас у отдела полиции собрались местные активисты, обстановка напряженная
В Ижевске полиция задержала нескольких участников акции в поддержку Навального.
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