Троих организаторов акции в Самаре задержали по пути на мероприятие, на самом митинге задержаны пять человек, сообщает местный штаб Алексея Навального.

Задержанные организаторы - Егор Алашеев, Евгений Трубченко и Александр Александров. Трубченко находится в управлении МВД по городу, местонахождение Александрова и Алашеева неизвестно. Задержанных на акции повезли в отдел полиции №1, среди них - пожилая женщина.

Сейчас у отдела полиции собрались местные активисты, обстановка напряженная