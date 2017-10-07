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Политика

liveПо призыву Навального

В день рождения Владимира Путина сторонники арестованного политика вышли на акции протеста

Акция сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге. 26 марта 2017 года
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13:06

Еще с акций в разных городах России

13:01

Троих организаторов акции в Самаре задержали по пути на мероприятие, на самом митинге задержаны пять человек, сообщает местный штаб Алексея Навального.

Задержанные организаторы - Егор Алашеев, Евгений Трубченко и Александр Александров. Трубченко находится в управлении МВД по городу, местонахождение Александрова и Алашеева неизвестно. Задержанных на акции повезли в отдел полиции №1, среди них - пожилая женщина.

Сейчас у отдела полиции собрались местные активисты, обстановка напряженная

12:57

В Ижевске полиция задержала нескольких участников акции в поддержку Навального.

12:50

Вот такое поздравление президенту пришло из Новосибирска

А так поздравляют президента в Москве

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