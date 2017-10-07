Власти США предотвратили крупный теракт в Нью-Йорке

Американские власти сорвали план трех террористов устроить взрывы и стрельбу в людных местах Нью-Йорка, включая Таймс-сквер, станции метро и концертные площадки. Нападения планировалось совершить год назад. В интересах следствия информация об этом хранилась в тайне и была раскрыта только 6 октября.

Один из террористов, 19-летний гражданин Канады, был арестован в штате Нью-Джерси еще в мае, двух других задержали по месту проживания в Пакистане и на Филиппинах. Ожидается, что они будут экстрадированы в США.

Заговорщики находились в контакте с террористической группировкой "Исламское государство", встречались в Пакистане со специалистами-подрывниками и арендовали коттедж под Нью-Йорком, где складировали запасы пероксида водорода, а также батареи, термометры и алюминиевую фольгу.

На группу вышел агент ФБР, который выдавал себя за сторонника "Исламского государства".