В Киргизии в аварии погиб вице-премьер Темир Джумакадыров

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автоаварии. Ему было 38 лет. Погибли также его помощник и водитель.
Как сообщили в правительстве страны Киргизской службе Радио Свобода - радио "Азаттык", их машина столкнулась с грузовиком к западу от Бишкека.
21 сентября Темир Джумакадыров возглавил Республиканский штаб по проведению выборов президента, намеченных на 15 октября.
Нынешний президент Алмазбек Атамбаев - по конституции - не может баллотироваться на второй срок. Прежние главы Киргизии уходили в отставку под давлением массовых выступлений протеста - в 2005-м и 2010-м годах.
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