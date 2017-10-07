В Петербурге прошла акция памяти Анны Политковской

Около 200 человек пришли к Соловецкому камню, чтобы почтить память Анны Политковской, убитой в Москве в лифте своего дома 7 октября 2006 года.

Организатор акции, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заметил, что власти, не любившие живую Анну Политковскую, "не любят ее и мертвую" – особенно напоминаний о том, что расследование ее убийства фактически не завершено, что организаторы и заказчики ее убийства так и не найдены. Депутат уверен, что пока этого не произойдет, все, кто помнит Политковскую, кто читал ее статьи и книги, будут собираться в день ее убийства у Соловецкого камня.

Гражданский активист, публицист Александр Скобов заявил, что для всех, кто принимал близко к сердцу события Чеченской войны, важна фигура Политковской, по сути отдавшей жизнь за то, чтобы люди узнали правду об этой войне. По мнению гражданской активистки Елены Виленской, Анна Политковская делала то, чего не делал никто другой, рассказывая о войне в Чечне и тех преступлениях, которые там совершались. Виленская считает, что к Соловецкому камню надо приходить еще и 5 февраля, в день массового убийства мирных жителей деревни Новые Алды, происшедшего 5 февраля 2000 года, поскольку журналистка подробно писала об этой трагедии. Другие участники акции также говорили о том, как важно помнить Анну Политковскую, требовали найти и наказать виновных в ее убийстве.

Акция памяти Политковской у Соловецкого камня проходит уже 11 лет, но в этот раз согласовать ее удалось только благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Сначала власти ее запретили под предлогом проведения в течение 8 часов молодежной акции "Будущее за нами" - в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Действительно, в другой стороне площади были установлены две палатки, около которых почти не было народу.