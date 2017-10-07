На портрете Путина в Берлине написали "Убийца и вор"

6 октября, накануне для рождения российского президента Владимира Путина, в одном из берлинских дворов в центре города по адресу Axel-Springer-Straße 42 появилось выполненное с любовью к персонажу громадное граффити-панно. Его украсили тексты из "Оды к радости" Фридриха Шиллера.

Но, как передаёт корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер, нашлись и другие берлинцы, которые возмутились этим художественным актом и уже в день рождения Путина, 7 октября внесли в панно и "праздник" путинферштееров свои краски и мотивы, написав для ясности два слова "Mörder и Dieb" - "Убийца и вор".