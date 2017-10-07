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В бухте близ Копенгагена обнаружены останки журналистки Ким Валль

UC3 Nautilus, субмарина, построенная датским изобретателем Петером Мадсеном, заходит в порт Копенгагена, 10 августа 2017

Полиция в Дании заявила, что в бухте к югу от Копенгагена дайверы обнаружили останки обезглавленного тела шведской журналистки Ким Валь. Два месяца назад, 10 августа, её видели в последний раз в обществе известного изобретателя Петера Мадсена на борту его подводной лодки.

Водолазы обнаружили пакеты, в которых находились одежда, голова и ноги погибшей. Ранее, через одиннадцать дней после предполагаемого интервью с Мадсеном, в море был обнаружен торс убитой женщины.

Мадсен изначально сообщал властям, что высадил журналистку на одном из островов. Однако позднее он признал, что она умерла на борту его подводной лодки и результате "инцидента", и он похоронил её тело в море.

Следователи установили, что Мадсен расчленил тело своей жертвы, после чего выбросил останки за борт. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Он свою вину отрицает.

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