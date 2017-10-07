В Краснодаре на 3 суток арестованы Антонова и Суганеев

В Краснодаре суд арестовал на трое суток Яну Антонову и Павла Суганеева. Антонову (которая является также координатором отделения "Открытой России") обвинили в нарушении порядка поведения публичной акции, в Суганеева - в проведении несанкционированного митинга.

Как сообщает "Кавказский узел", по словам Суганеева, он не имел отношения к подготовке митинга сторонников Алексея Навального - его и Антонову задержали при попытке разместить баннер с фотографией президента России Владимира Путина и надписью: "Я уйду, и кризис закончится". Эту акцию они хотели посвятить 65-летию президента.