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В Краснодаре на 3 суток арестованы Антонова и Суганеев

Яна Антонова

В Краснодаре суд арестовал на трое суток Яну Антонову и Павла Суганеева. Антонову (которая является также координатором отделения "Открытой России") обвинили в нарушении порядка поведения публичной акции, в Суганеева - в проведении несанкционированного митинга.

Как сообщает "Кавказский узел", по словам Суганеева, он не имел отношения к подготовке митинга сторонников Алексея Навального - его и Антонову задержали при попытке разместить баннер с фотографией президента России Владимира Путина и надписью: "Я уйду, и кризис закончится". Эту акцию они хотели посвятить 65-летию президента.

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