Умер лингвист, академик Вячеслав Иванов

Умер лингвист, литературовед, переводчик и антрополог, академик Российской академии наук Вячеслав Иванов. Ему было 88 лет. О смерти Иванова сообщила журналистка Мария Слоним.

Иванов был директором Института мировой культуры МГУ и Русской антропологической школы РГГУ, одним из основателей Московской школы компаративистики, видным представителем Тартуско-московской семиотической школы, академиком ряда зарубежных академий.

Вячеслав Иванов - сын известного советского писателя Всеволода Иванова (свои научные труды он подписывал как Вяч.Вс.Иванов), был другом Бориса Пастернака (в 1958 году был уволен из МГУ, не согласившись с официальной трактовкой романа "Доктор Живаго").

Два года назад Иванов был гостем программы Радио Свобода "Культ личности".