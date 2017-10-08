В Тбилиси активист сорвал флаг России со здания консерватории

Активист "Антиоккупационного движения Грузии" Онисе Гергедава сорвал с фасада главного здания Тбилисской консерватории, а затем демонстративно порвал государственный флаг России, который был вывешен вместе с флагами других стран – участниц международного музыкального конкурса. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.

Большинство местных пользователей социальных сетей поддержали акцию активиста "Антиоккупационного движения". Власти никак не отреагировали на акцию у здания консерватории. Гергедава взобрался на фронтон здания Тбилисской консерватории по приставной лестнице, которую он принес с собой.

Сотрудники консерватории пытались ему помешать, даже убрали лестницу и просили "не смешивать искусство с политикой". Однако Гергедава был непреклонен: он прокричал несколько фраз о "позорном поведении" тех, кто установил флаг России на государственном здании.

Один из прохожих снял произошедшее на видео и опубликовал в социальной сети. Большинство комментаторов поддержали поступок Гергедавы, ссылаясь на то, что в Грузии приветствуют российских туристов и музыкантов, но флаг является символом государства, "оккупировавшего два региона Грузии – Абхазию и Южную Осетию".

Полиция хотя и прибыла на место, но не вмешивалась.