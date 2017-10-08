В Москве на Манежной площади задержаны сторонники Навального

В центре Москвы на Манежной площади полиция задержала несколько сторонников политика Алексея Навального. Об этом в твиттере написал блогер Денис Стяжкин. По его словам, задержания проходили "очень жестко". По его оценкам, задержали 14 человек.

Активистка Надежда Афанасьева рассказала Дождю, что задержали девять человек. По ее словам, их всех везут в ОВД «Аэропорт».

"ОВД-Инфо" пишет, что полиция задержала Надежду Афанасьеву, Алину Мартинович, Никиту Рябнова, Арсения Глебова, Нарманию Важа, Дмитрия Серикова, Степана Фесова и двух несовершеннолетних. По словам одного из задержанных, они мирно стояли на площади. Плакатов и других агитационных материалов у них не было. В какой-то момент к ним подъехали два автозака и сотрудники ОМОНа начали "затаскивать" туда людей. Они не представились и не объяснили причину задержания.