В Петербурге протестующих обвиняют в смерти женщины

В Петербурге возбуждено уголовное дело: по версии следствия, вечером 7 октября автомобиль скорой помощи не успел к больной из-за собравшихся протестующих.

На сайте Следственного комитета Петербурга размещено сообщение о том, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В сообщении говорится о том, что вечером 7 октября врачи из Мариинской больницы не смогли проехать по вызову к 55-летней женщине, проживавшей на Колокольной улице. Однако в связи с тем, что проезд по Невскому проспекту был затруднен по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины. Сообщается, что следственный комитет проводит следственные действия по установлению всех обстоятельств происшедшего.

Участники протестной акции, организованной штабом Навального, опасаются, что, хотя в сообщении Следственного комитета не говорится об обвиняемых в рамках уголовного дела, но их могут обвинить в смерти женщины, к которой не успела скорая помощь. На видеозаписи телеканала "Дождь" видно, как к сотрудникам ОМОН, стоящим в оцеплении подходит врач, которого за оцепление не пускают. Но "Фонтанка" и другие городские средства массовой информации уже опубликовали фотографии, опровергающие версию о том, что "скорая" не смогла проехать к умирающей женщине из-за митингующих, занявших проезжую часть.

Журналист Давид Френкель на своей странице в Фейсбук выложил фотографию, опровергающую эту версию, и пояснение к ней: "Мариинская — это Литейный 56. 4-й дом от Невского. Ехала на Колокольную — это еще 9 домов. Итого "скорой" нужно было проехать всего 13 домов, или чуть более 600 метров… протестующие были остановлены оцеплением ОМОНа не доходя до улицы Некрасова… На моем фото видно и место, где был установлен полицейский кордон (по табличке на доме легко убедиться, что это угловой дом с Некрасова), и то, что за спинами ОМОНа ездят автомобили". Из этого Френкель делает вывод о том, что протестующие никак не могла оказаться на пути автомобиля "скорой помощи".