Почему не успела скорая

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, когда в субботу бригада скорой помощи не смогла вовремя приехать к умирающей пациентке. Причиной этого называются перекрытые несанкционированным шествием улицы города. Как сообщается, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса "причинение смерти по неосторожности". Сторонники Алексея Навального, вышедшие вечером в субботу на улицы города, называют такие подозрения как минимум странными.

"Из квартиры дома на Колокольной улице поступил вызов скорой помощи в связи с плохим самочувствием 55-летней местной жительницы. По указанному адресу были направлены врачи из Мариинской больницы, – сообщает местное управление СК России. – Однако проезд Невского проспекта был затруднен. В связи с этим по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины". Также сообщается, что СК проводит комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

В городском комитете по здравоохранению агентству ТАСС сообщили, что бригада скорой помощи опоздала из-за того, что движение было перекрыто несанкционированным шествием. Машина скорой ехала из Мариинской больницы по вызову на Колокольную улицу и не смогла проехать даже после вызова ГИБДД, так как была заблокирована на углу Литейного и Невского проспектов. В итоге скорая приехала на Колокольную спустя 16 минут, хотя могла добраться за две минуты.

Участники протестной акции, организованной штабом Навального, опасаются: хотя в сообщении Следственного комитета не говорится об подозреваемых в рамках возбужденного уголовного дела, но их могут обвинить в смерти женщины, к которой не успела скорая – на вызов, поступивший в 18.48. Например, на видеозаписи телеканала "Дождь" видно, как к сотрудникам ОМОН, стоящим в оцеплении, подходит врач, которого за оцепление не пускают. Но "Фонтанка" и другие городские средства массовой информации уже опубликовали фотографии, опровергающие версию о том, что скорая не смогла проехать к умирающей женщине из-за митингующих, занявших проезжую часть.

Журналист Давид Френкель на своей странице в Фейсбук выложил фотографию, опровергающую эту версию, и пояснение к ней: "Мариинская [больница] – это Литейный 56. 4-й дом от Невского. Ехала на Колокольную – это еще 9 домов. Итого скорой нужно было проехать всего 13 домов, или чуть более 600 метров… протестующие были остановлены оцеплением ОМОНа не доходя до улицы Некрасова… На моем фото видно и место, где был установлен полицейский кордон (по табличке на доме легко убедиться, что это угловой дом с Некрасова), и то, что за спинами ОМОНа ездят автомобили". Из этого Френкель делает вывод о том, что протестующие никак не могла оказаться на пути скорой.

Такие же выводы и у других жителей Санкт-Петербурга:

О том же говорят и очевидцы событий – например, активистка группы "Помощь задержанным" Марина Букина, чья фотография с окровавленным лицом обошла многие СМИ и разлетелась по соцсетям.

Перед тем, как ее задержали, Марина находилась возле самого оцепления, за которое удалось прорваться только единицам. Она четко помнит, что цепочка ОМОНа выстроилась на Литейном проспекте, не доходя до угла с улицей Некрасова.

– До Некрасова оставалось примерно 20 метров. Когда начались жесткие задержания, я стояла там с пачкой памяток для задержанных. Раздавать их было очень трудно, потому людей было слишком много. Я повернулась к оцеплению спиной, и тут меня схватили сзади за рюкзак – я и оглянуться не успела, как меня закинули в автозак, а следом за мной, заламывая руки и ноги, закинули Френкеля, которого на моих глазах стали жестоко избивать, Я стала за него заступаться, говорить, что это журналист – и вот тут-то и получила дубинкой по голове. Задержанных на акции более 60, у нас у всех переписали данные, мне предстоит идти в суд. Но главное, я думаю, что они постараются нас обвинить в смерти той женщины, к которой якобы из-за нас не успела "скорая". Это полная чушь, любой человек, бывший там, подтвердит, что проезд от Мариинской больницы, которая гораздо дальше этого места, был совершенно свободен, – говорит Марина Букина.

Более того, простая логика подсказывает: поскольку Литейный проспект на участке перед больницей был некоторое время перекрыт протестующими и ОМОНом, то проезд от больницы до Невского и далее по Владимирскому проспекту до Колокольной улицы был гораздо свободнее, чем в обычное время. Тем не менее, Марина Букина смотрит на дело пессимистически – по ее мнению, если уж Следственный комитет завел дело, то вряд ли он с легкостью откажется от своей версии, какой бы абсурдной она ни казалась.

Журналист "Эха Москвы" в Петербурге Арсений Веснин, бывший на месте событий, тоже не может представить, каким образом протестующие могли помешать "скорой":

– Ей же географички надо было ехать в другую сторону – и как раз путь от Мариинской до Невского был совершенно свободен. Я могу теоретически представить, что и на Невском в какое-то время проезд был затруднен – но разве что из-за полицейских автозаков и автобусов, которых было очень много. И на самом деле Колокольная улица так близко от Мариинской больницы, что врачи могли безо всякой машины добежать туда за 5 минут, – уверен он.

Стоит заметить, что в этот же день, 7 октября, в Петербурге прошел мотопробег клуба "Ночные волки", для которого Невский проспект частично перекрывался. А протестующие, которым, обойдя оцепление на Литейном проспекте, удалось выйти на Невский, шли по нему, не выходя на проезжую часть.