Турецкие военные вошли в сирийскую провинцию Идлиб

Турецкая бронетехника в воскресенье пересекла сирийскую границу в районе провинции Идлиб. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на местных жителей. Ранее Анкара объявила об операции против повстанческих группировок в этом районе, которая контролируется джихадистской организацией Тахрир аль-Шам. Оба источника Рейтер сообщили, что транспортные средства шли под конвоем из бойцов Тахрир-эль-Шама, стоявших вдоль дороги. Однако джихадисты и турецкие военные ранее обменялись огнем.

В субботу президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийские повстанцы, поддерживаемые турецкими силами, начнут операцию в Идлибе и предупредил, что Турция не допустит создания "коридора террористов" вблизи своих границ.

Операция началась после соглашения, достигнутого между Турцией и союзниками президента Сирии Башара Асада - Россией и Ираном об установлении зоны деэскалации в Идлибе и прилегающих районах. Это соглашение не предусматривает участие Тахрир аль-Шам. Свидетели Reuters, местные жители и местные повстанцы, а также Сирийская служба мониторинга прав человека, информируют, что турецкие военные и Тахрир аль-Шам обстреляли друг друга возле деревни Кафр Лусин в Идлибе утром в воскресенье.

В столкновениях участвовали бойцы Тахрир аль-Шам, открывшие огонь по турецкому бульдозеру, разрушавшему участки пограничной стены, и турецкая артиллерия, отвечающая огонем. Идлиб и соседние районы северо-западной части Сирии представляют собой крупнейший и наиболее густонаселенный укрепленный район мятежников, где проживает более двух миллионов человек, многие из которых - беженцы из других регионов.