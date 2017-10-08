Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Северной Корее произошли перестановки в партийной верхушке

Лидер КНДР Ким Чен Ын даёт указания при посещении фруктового сада

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие является "мощным сдерживающим фактором", гарантирующим суверенитет страны. Об этом сообщают государственные СМИ КНДР в воскресенье, сообщая о состоявшемся пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. В своем выступлении на пленуме ЦК Ким Чен Ын говорил о "сложной международной ситуации", в которой оказалась страна. По его словам, ядерное оружие Северной Кореи является "мощным сдерживающим фактором, надежно защищающим мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии". Об этом он заявил, имея в виду "продолжающиеся ядерные угрозы американских империалистов".

В речи Ким Чен Ына, которую цитируют государственные СМИ, говорится, что политика Северной Кореи "бюнджин", означающая параллельное развитие ядерного оружия и экономики, "абсолютно верна".

На пленуме сестра Ким Чен Ына, Ким Йо Чон, стала кандидатом в члены Политбюро - высшего руководящего органа, в котором председательствует её брат. Как отмечают южнокорейские СМИ её избрание указывает на то, что 28-летняя женщина сменила тетю Ким Чен Ына, Ким Гон Хэ, которая была ключевым разработчиком решений при жизни бывшего лидера Ким Чен Ира. В январе Казначейство США занесло в черный список сестру вождя Ким Йо Чон вместе с другими северокорейскими чиновниками в связи с участием в "серьезных нарушениях прав человека".

Южнокорейские СМИ считают, что крупномасштабные кадровые перестановки отражают серьезное отношение Ким Чен Ына к нынешней ситуации и что он пытается найти прорыв, продвигая новое поколение политиков. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, который в прошлом месяце назвал Дональда Трампа "Президентом Зла" в речи на Генеральной Ассамблее ООН, получил статус полного члена политбюро.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG