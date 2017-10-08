В Северной Корее произошли перестановки в партийной верхушке

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие является "мощным сдерживающим фактором", гарантирующим суверенитет страны. Об этом сообщают государственные СМИ КНДР в воскресенье, сообщая о состоявшемся пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. В своем выступлении на пленуме ЦК Ким Чен Ын говорил о "сложной международной ситуации", в которой оказалась страна. По его словам, ядерное оружие Северной Кореи является "мощным сдерживающим фактором, надежно защищающим мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии". Об этом он заявил, имея в виду "продолжающиеся ядерные угрозы американских империалистов".

В речи Ким Чен Ына, которую цитируют государственные СМИ, говорится, что политика Северной Кореи "бюнджин", означающая параллельное развитие ядерного оружия и экономики, "абсолютно верна".

На пленуме сестра Ким Чен Ына, Ким Йо Чон, стала кандидатом в члены Политбюро - высшего руководящего органа, в котором председательствует её брат. Как отмечают южнокорейские СМИ её избрание указывает на то, что 28-летняя женщина сменила тетю Ким Чен Ына, Ким Гон Хэ, которая была ключевым разработчиком решений при жизни бывшего лидера Ким Чен Ира. В январе Казначейство США занесло в черный список сестру вождя Ким Йо Чон вместе с другими северокорейскими чиновниками в связи с участием в "серьезных нарушениях прав человека".

Южнокорейские СМИ считают, что крупномасштабные кадровые перестановки отражают серьезное отношение Ким Чен Ына к нынешней ситуации и что он пытается найти прорыв, продвигая новое поколение политиков. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, который в прошлом месяце назвал Дональда Трампа "Президентом Зла" в речи на Генеральной Ассамблее ООН, получил статус полного члена политбюро.