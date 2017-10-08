В Барселоне проходит очередная акция в поддержку единства Испании. На улицы вышли тысячи человек. Участники митинга призывают каталонцев остаться в составе страны. Один из их лозунгов - цитата - "Достаточно, восстановим здравый смысл". К акции присоединились представители местного бизнеса. В конце шествия бывший председатель Европарламента Хосеп Боррель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса зачитают манифест.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не допустит независимости Каталонии. Он напомнил, что власти могут лишить регион автономии и распустить правительство Каталонии. Такие меры разрешает конституция Испании.