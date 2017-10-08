Ураган "Нэйт" обрушился на побережье штата Миссисипи

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил об ослаблении урагана "Нэйт" до уровня тропического шторма. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Центра.

Ранее ураган "Нейт" обрушился на побережье штата Миссисипи в начале воскресенья, после того, как ранее ночью нанес удар по малонаселенному району Луизианы к востоку от Нового Орлеана. "Нэйт" стал первым ураганом, которому была присвоена первая категория, ударившим по штату Миссисипи, с тех пор, как ураган "Катрина", имевший пятую категорию в 2005 году вызвал наводнения в Новом Орлеане.

Власти потребовали эвакуацию людей вдоль центрального побережья Мексиканского залива США при приближении урагана "Нэйт" - который не достиг Нового Орлеана. Сообщается, что десятки людей погибли в результате широкомасштабного наводнения в Центральной Америке в результате урагана "Нэйт", последнего из серии смертоносных бурь, поразивших Карибский бассейн, Мексику и юго-восточную часть Соединенных Штатов.