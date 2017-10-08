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Ураган "Нэйт" обрушился на побережье штата Миссисипи

Этой оченью ураганы несколько раз ударяли по побережью Мексиканского залива США

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил об ослаблении урагана "Нэйт" до уровня тропического шторма. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Центра.

Ранее ураган "Нейт" обрушился на побережье штата Миссисипи в начале воскресенья, после того, как ранее ночью нанес удар по малонаселенному району Луизианы к востоку от Нового Орлеана. "Нэйт" стал первым ураганом, которому была присвоена первая категория, ударившим по штату Миссисипи, с тех пор, как ураган "Катрина", имевший пятую категорию в 2005 году вызвал наводнения в Новом Орлеане.

Власти потребовали эвакуацию людей вдоль центрального побережья Мексиканского залива США при приближении урагана "Нэйт" - который не достиг Нового Орлеана. Сообщается, что десятки людей погибли в результате широкомасштабного наводнения в Центральной Америке в результате урагана "Нэйт", последнего из серии смертоносных бурь, поразивших Карибский бассейн, Мексику и юго-восточную часть Соединенных Штатов.

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