В Китае наказаны более миллиона чиновников из членов правящей партии

В Китае за последние пять лет были наказаны 1 миллион 300 тысяч чиновников, уличенных в коррупции. Все они – члены правящей партии. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

Среди наказанных 650 тысяч человек были чиновниками на уровне деревень и поселков. Их осудили за мелкие коррупционные преступления. Каким именно наказаниям подверглись нарушители, не уточняется.

С ноября 2012 года надзорные органы Китайской Народной Республики проверили также 155 тысяч партийных организаций в стране, выявив 65 тысяч подозрительных случаев для дальнейшего расследования, говорится в заявлении комиссии.