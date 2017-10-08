В Австралии началась гонка автомобилей на солнечных батареях

В Австралии началось соревнование The World Solar Challenge – гонка автомобилей на солнечных батареях. В соревновании участвуют 40 команд из 30 стран, в том числе из США, Японии, Южной Кореи, Канады, Германии, Турции, Польши и Ирана.

Болиды для The World Solar Challenge создают сами участники соревнования – студенты инженерных специальностей. Главное правило: экологически чистый автомобиль мощностью в тысячу ватт должен за 50 часов пересечь Австралию с севера на юг. Протяженность дистанции – 3 тысячи километров.

Участникам гонки разрешается взять с собой аккумулятор емкостью в 5 тысяч ватт, что позволяет преодолеть лишь 10-ю часть пути. Остальную часть маршрута автомобиль должен проехать либо на энергии от установленных на нем солнечных батарей, либо за счет собственной кинетической энергии, накопленной в пути.

Лучшую среднюю скорость на The World Solar Challenge в этом году показал автомобиль команды из Бельгии – почти 84 километра в час. За участниками соревнования следят разработчики из Tesla, SpaceX, Google, NASA и Volvo. Ни одна российская команда в гонке не участвует.

The World Solar Challenge проводится раз в два года. В этом году соревнование отмечает юбилей – 30 лет. Следить за гонкой в режиме реального времени можно на ее официальном сайте.