В Москве горит крупный торговый центр "Синдика"

В Москве на 65-м километре МКАД крупный пожар. Горит строительный торговый комплекс "Синдика". Огонь распространился по всему зданию площадью более 100 тысяч квадратных метров, на парковке взорвались несколько автомобилей. В МЧС отмечают, что кровля торгового центра, скорее всего, обрушится. По последним сведениям, двое пострадали. По сообщению ТАСС со ссылкой на очевидцев, эвакуация людей из здания проходила спокойно, без паники.

В интернете множатся публикации фотографий и видео с места этого чрезвычайного происшествия.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил ущерб от пожара на строительном рынке "Синдика". Он может составить до 5 млрд руб. "Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество", – цитирует ТАСС президента союза Игоря Юргенса.

Эксперты заявили, что стоимость строительного рынка может составить 6,5 млрд руб. "Стоимость этого объекта при площади 150 тыс. кв. м может составить 5,5–6,5 млрд руб.", – об этом "Интерфаксу" рассказала директор департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольга Кочетова.

Как пишет "Коммерсант", МЧС обратилось к жителям домов, прилегающих к месту пожара, закрывать окна. В то время как власти Москвы заявили, что специалисты не фиксируют превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере города.