Соединенные Штаты и Турция приостановили выдачу виз

В воскресенье посольство США в Анкаре объявило, что приостанавливает выдачу гражданам Турции всех типов виз за исключением иммигрантских. Через несколько часов аналогичное заявление было сделано турецким посольством в Вашингтоне.

Решение США является ответом на произошедшее на прошлой неделе задержание в Стамбуле сотрудника американского консульства. Как говорится в американском пресс-релизе, визы не будут предоставляться до тех пор, пока США "не удостоверятся", что Турция по-прежнему гарантирует безопасность американского дипломатического персонала.

Американо-турецкие отношения обострились из-за разногласий по поводу поддержки Вашингтоном сирийских курдов — союзников действующей в Турции Рабочей партии Курдистана, которую Анкара причисляет к террористическим организациям. Дипломатическая атмосфера ухудшилась также из-за покупки Турцией, страной-членом НАТО, российских ракетно-зенитных комплексов и безуспешных попыток добиться экстрадиции живущего в США Фетхуллаха Гюлена. Анкара обвиняет оппозиционного религиозного деятеля в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Американский дипломат, задержанный в Стамбуле, был обвинен в шпионаже и в тайных контактах с Гюленом. Государственный департамент охарактеризовал обвинения турецкой стороны как "бездоказательные".

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал улучшить двусторонние связи с Турцией, сильно испортившиеся при администрации Обамы. Несмотря на кризис, личные отношения лидеров двух стран - Трампа и Реджепа Эрдогана - остаются хорошими.