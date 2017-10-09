Пожарные потушили открытое горение в торговом центре "Синдика"

К 7 часам утра понедельника пожарным удалось ликвидировать открытое горение на строительном рынке "Синдика" на северо-западе Москвы. Таким образом, пожар продолжался почти 16 часов. О этом сообщает управление МЧС по Московской области. Из горящего торгового центра были эвакуированы более трех тысяч человек. За медицинской помощью обратились трое, один человек был госпитализирован.

Пожар в торговом центре начался в воскресенье днем, когда загорелись склады рядом с подземной парковкой. За несколько часов огонь охватил всю территорию торгового комплекса. У здания обрушилось 300 квадратных метров кровли. Огнем были уничтожены несколько автомобилей, стоявшие на парковке торгового центра.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил ущерб от пожара на строительном рынке "Синдика" примерно в 5 миллиардов рублей.

В Ростове-на-Дону, где в воскресенье вечером загорелся рынок "Темерник", потушен пожар на двух участках, ещё на двух ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Южном региональном центре МЧС России. Информации о пострадавших нет.