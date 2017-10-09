В Израиле умер переводчик и публицист Рафаил Нудельман

В Израиле в воскресенье умер известный переводчик и публицист Рафаил Нудельман. Ему было 87 лет.

Он родился в Свердловске в 1931 году, учился в Одессе, преподавал во Владимире и жил в Москве. Нудельман принимал самое активное участие в борьбе за выезд советских евреев в Израиль. Печатался в самиздатском журнале "Евреи в России". В 1975 году, после нескольких лет отказа в выезде, Рафаил Нудельман уехал в Израиль, где долгие годы был редактором литературно-публицистического журнала "22".

Рафаил Нудельман был первым переводчиком на русский язык писателя-фантаста Станислава Лема. Вместе с женой, Аллой Фурман, он открыл для русского читателя израильского писателя Меира Шалева.

В 2011 году Рафаил Нудельман стал лауреатом премии "Человек года" Федерации еврейских общин России.

Рафаил Нудельман неоднократно выступал на волнах Радио Свобода.