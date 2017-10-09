Писатель Борис Акунин закончил последний роман о Фандорине

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) написал последний роман из серии "Приключения Эраста Фандорина". Об этом писатель сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хайсэй закончил последнюю книгу серии «Приключения Эраста Фандорина", — говорится в сообщении. Акунин отмечает, что впереди ещё много технической работы – редактура, корректур, оформление.

Роман должен выйти 8 февраля 2018 года – в двадцатую годовщину первой книги цикла исторических детективов, романа "Азазель". Три из них "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник" были экранизированы.