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Писатель Борис Акунин закончил последний роман о Фандорине

Писатель Борис Акунин

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) написал последний роман из серии "Приключения Эраста Фандорина". Об этом писатель сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хайсэй закончил последнюю книгу серии «Приключения Эраста Фандорина", — говорится в сообщении. Акунин отмечает, что впереди ещё много технической работы – редактура, корректур, оформление.

Роман должен выйти 8 февраля 2018 года – в двадцатую годовщину первой книги цикла исторических детективов, романа "Азазель". Три из них "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник" были экранизированы.

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