700 “Американских часов”

Александр Генис: Сегодняшний выпуск - юбилейный: 700-й. Если сложить, то получится почти месяц круглосуточного эфира, целый отпуск, хотя, конечно, я никому не советую его так проводить.

За этот растянувшийся на 13 лет месяц АЧ собрал немалую энциклопедию современной жизни, какой она видится из Америки. Наша команда, составленная из лучших авторов русской Америки, следит за всем важным, интересным, иногда - судьбоносным. Обозреватели АЧ каждую неделю рассказывают о том, что происходит в мире культуре, которые мы понимаем в самом широком смысле слова - от политики до кулинарии, от музыки до спорта, от литературы до моды. Но главное - каждый сюжет нашей программы мы помещаем в более широкий исторический и общекультурный контекст. Нас интересуют не только сами новости, но и их смысл и причина, не только что, но и почему.

Собственно, как раз поэтому в АЧ скопилось так много не устаревших сюжетов, имеющих отношение к сегодняшнему дню не меньше, чем ко вчерашнему. Чтобы спасти из архива нашего радиожурнала вновь ставшие актуальными фрагменты передач, АЧ открывает новую рубрику под названием “В тему дня”. В нее мы будем помещать материалы, которые окажутся созвучными свежим новостям. Эта рубрика позволит обогатить перспективу, отодвинуть горизонт и расширить временные рамки “Американского часа”.

Честь открыть новую рубрику мы предоставим одному из наших любимых авторов Марине Ефимовой, чье “Книжное обозрение” украшало АЧ с самого первого выпуска.

Сегодня в связи с грандиозным трагикомическим переполохом, который вызвал памятник Калашникову в Москве, мы вспомним рецензию Марины на книгу «Ружье». Это - биография автомата “Калашников” написанная американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим директором Московского бюро «Нью-Йорк Таймс» Кристофером Чиверсом.

Марина Ефимова: Книга Чиверса «Ружье» посвящена автоматическому ружью АК-47 – то есть, автомату Калашникова.

Американцы, чья армия вооружена суперсовременным оружием, не перестают изумляться феномену этого старого, но не устаревшего автомата. 63-летний АК-47, вставший в строй в 1947-м году, до сих пор находится на вооружении многих армий, партизанских групп и террористических банд. По примерным подсчетам, сейчас по всему миру в обращении находится 100 миллионов «Калашниковых». Американский автомат М-16 - дотягивает всего до 10 миллионов. (Правда, причина может быть и в том, что американские автоматы не продавали так дешево, как мог позволить себе только Советский Союз).

Поначалу западные эксперты отвергли советский АК-47 как слишком простой и топорно сделанный. Чиверс пишет:

Диктор: «Западные автоматы изготавливались с помощью точных инструментов, конвейерные линии выдерживали размеры с минимумом погрешностей и плотно пригоняли детали. Не то АК-47. Каждый, кто его разбирал, знает, что если его детали не держатся на трении, то зазоры между ними так велики, что они дребезжат. На испытаниях АК-47 не производил сильного впечатления: его точность попаданий и дальность действия уступали западным конструкциям»

Марина Ефимова: И, тем не менее, у автомата Калашникова было одно преимущество, сделавшее его самым востребованным оружием в мире: он был безотказен в бою. Вот объяснение Чиверса:

«Именно потому, что детали АК-47 пригнаны неплотно, его трудно вывести из строя. Его не может застопорить ни грязь, ни некачественная смазка, ни нагар, который появляется в дуле во время длительного боя. Он так надежен, что не выходит из строя, даже побывав в воде или в песке».

Второе его важное (и смертоносное) преимущество – простота в употреблении. Его легко осваивают люди технически безграмотные, нетренерованные и просто бестолковые. К тому же он весит 4 килограмма, поэтому из него с энтузиазмом палят солдаты-подростки (и даже дети), которых вербуют преступные военные группировки. Между тем радиус поражения автомата равен длине двух-трех футбольных полей.

Автор книги «Ружье» рассказывает об истории создания АК-47, пытаясь отделить правду от советского пропагандистского мифа.

Диктор: «Аббревиатура АК-47 означает: «Автомат Калашникова, изготовления 1947 года». Старшему сержанту Михаилу Тимофеевичу Калашникову было тогда 28 лет, и у него не было высшего технического образования. Поэтому он чрезвычайно подходил для советского мифа о пролетарском герое. Но были и неподходящие для мифа детали биографии конструктора: высылка «кулацкой» семьи Калашниковых в Западную Сибирь и арест старшего брата, проведшего годы в Гулаге. Отец выдержал Сибирь недолго, да и из 18-ти его детей остались в живых только восемь».

Марина Ефимова: С началом Отечественной войны Михаил Калашников был призван в армию, командовал танком Т-34, был ранен и отправлен в госпиталь. Там-то у выздоравливающего сержанта и появились идеи нового автоматического ружья. Его первые конструкции армия отвергла, но он был принят на работу в военное конструкторское бюро, где к 47-му году его группа и создала новый автомат АК-47.

Диктор: «Многие подробности процесса создания автомата АК-47 в стенах закрытого КБ остаются неизвестными. Известно, однако, что у Калашникова было несколько помощников. В основном, это были советские конструкторы (чьи имена были засекреченными), но один помощник никогда даже не упоминался советской пропагандой. Это был пленный немецкий инженер, известный конструктор оружия Хьюго Шмайссер, создавший в начале Второй мировой войны автомат STG – печально знаменитый «ШтурмгевЕр» (или попросту «шмайсер». Внешне автоматы Шмайссера и Калашникова очень похожи друг на друга».

Марина Ефимова: И тем не менее, автомат Калашникова был явным шагом вперед по сравнению с автоматами Второй мировой войны. Американское полуавтоматическое ружье М-1 генерал Паттон называл «лучшим боевым оружием, которое когда-либо было изобретено», но его магазин вмещал только восемь патронов, а автомат Калашникова выпускал за несколько секунд обойму из 30-ти патронов.

Что касается помощи Калашникову, то стоит помнить, что Шмайссера привезли в Ижевск в 1946 году, когда АК-47 уже проходил испытания. Судя по некоторым сведениям, помощь немецкого инженера заключалась в советах относительно холодной штамповки деталей – советах, впрочем, очень важных для результата. А результат сказался уже во Вьетнаме, где «калашников» отчасти обеспечил преимущество коммунистическому Вьет-Конгу, потому что тогдашний американский автомат М-16 часто заклинивало в самом разгаре боя.

Восточная Европа и Третий мир начали вооружаться автоматом Калашникова. Китай, Северная Корея, Египет наладили (с помощью Советского Союза) выпуск автомата и его модификаций. АК-47 стал эмблемой воюющих этнических групп и террористических банд всех мастей. Его изображение – на флаге Мозамбика, на флагах многих террористических группировок и даже, похоже, на флаге Хезболлы.

Однажды я видела по русскому телевидению интервью с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, в котором он сказал с горькой печалью: «Я никогда не думал, что этот автомат убьет столько народу». Калашников (с помощниками или без них) создавал оружие для защиты родины, но на его глазах оно стало орудием и символом бессчётных и часто преступных убийств.