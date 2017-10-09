Франция не признает одностороннюю независимость Каталонии - министр

Франция не признает Каталонию, если этот регион Испании в одностороннем порядке объявит о независимости. Об этом заявила в понедельник министр по Европейским делам Франции Натали Луазо. В интервью телеканалу CNews она сообщила, что, "если Каталония примет декларацию независимости, то она будет односторонней, и это не будет признано".

"Судьбы Каталонии не может быть определена голосованием, организованным движением за независимость чуть более недели назад", - сказал французский министр. По словам Луазо, этот кризис необходимо решить путем диалога на всех уровнях испанской политики". Быстрое решение признать независимость после односторонней декларации означало бы бегство Франции от своих обязанностей, уточнила она. По словам министра, последствием признания независимости Каталонии станет автоматический выход из Европейского Союза".

В Барселоне в воскресенье, 8 октября, прошел массовый митинг противников отделения региона от Испании. По данным движения "Гражданское общество Каталонии", на улицы вышли 950 тысяч человек. Агентство AFP, со ссылкой на данные полиции Барселоны, сообщает о 350-ти тысячах.

Референдум о независимости состоялся в Каталонии 1 октября. По данным организаторов, явка составила 42 процента от граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90 процентов от всех проголосовавших. Парламент Каталонии 10 октября должен утвердить итоги голосования. Конституционный суд Испании признал проведение референдума незаконным.