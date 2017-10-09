Путин разрешил иностранцам воевать в армии РФ за границей

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Положении о порядке прохождения военной службы. Документ, в частности, позволяет отправлять иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в российской армии, за пределы России для участия в миротворческих и антитеррористических операциях.

Иностранцы могут служить в российской армии с 2003 года, но только по контракту и только солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и не имеют права занимать офицерских должностей.



С сентября 2015 года Россия участвует в военной операции в Сирии. Минобороны не сообщало, отправлялись ли туда контрактники-иностранцы.