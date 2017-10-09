Следствие не нашло доказательств сексуального насилия в "Лиге школ"

Следствие не нашло оснований для уголовного дела для бывшего директора московской "Лиги школ" Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова, которых выпускницы школы обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом в открытом письме заявили учителя "Лиги школ". Текст письма опубликован на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

В письме учителя рассказали, что проверка продолжалась восемь месяцев. На протяжении этого времени следователи четыре раза отказывались заводить дело из-за отсутствия доказательств. Сам отказ также отменяли четыре раза. Кроме того, происходили изменения в составе группы следователей. В итоге проверка показала, что обвинения в адрес директора школы и его заместителя бездоказательны.

Учителя подчеркивают, что у следствия не было "предвзятости в пользу обвиняемых", а у сотрудников школы не было возможности оказывать давления на ход разбирательства. "Наши коллеги признаны невиновными, и доброе имя должно быть им возвращено", - отмечают авторы письма.

О сексуальном насилии со стороны директора "Лиги школ" Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова в январе 2017 года интернет-изданию "Медуза" рассказали не менее двадцати выпускников школы. По данным издания, домогательства по отношению к школьникам продолжались 21 год – с самого открытия школы в 1994 году. В 2015 году выпускники заставили руководство школы уволиться, но они продолжают работать с детьми в других образовательных учреждениях. Бебчук и Изюмов отвергали все обвинения. После публикации статьи Следственный комитет начал проверку.