Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. В сообщении говорится, что речь идет о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103.

Ранее сообщалось, что в ходе визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию Эр-Рияд "проявил заинтересованность" в закупке ракетных комплексов С-400.



12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. В понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете "Акшам", заявил, что Анкара может отказаться от покупки у Москвы зенитных ракетных систем С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.

