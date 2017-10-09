Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике получил американский экономист Ричард Талер из Чикагского университета. Премия присуждена за вклад в изучение поведенческой экономики. В заявлении Нобелевского комитета отмечается, что Талер изучал факторы, которые влияют на расходы людей, включая рациональные аспекты поведения, социальные предпочтения и самоконтроль.

В отличие от других нобелеских премий, награду за заслуги в области экономики учредил Центральный банк Швеции в 1968 году. Ее также называют премией “памяти Альфреда Нобеля” - сам Нобель не указывал премию в своём завещании.

В этом году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размер выплат с восьми до девяти миллионов шведских крон (примерно 1,1 миллион долларов).

В прошлом году премию по экономике получили американцы Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём - за вклад в изучение теории контрактов.