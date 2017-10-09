Во Франции умер актер Жан Рошфор, сыгравший множество ролей в кино

Во Франции в возрасте 87 лет скончался Жан Рошфор, актер, сыгравший множество ролей в кино. Об этом в понедельник агентству Франс Пресс сообщила его дочь. Французская пресса назвала его "национальным достоянием" и отмечала, что Рошфор был "основой французской киноиндустрии на протяжении более полувека, появляясь как в комедиях, так и в популярных блокбастерах".

Рошфор сыграл ведущие роли в сериале об Анжелике и в "Железной маске", а также в цикле комедий о высоком блондине, где главную роль исполнял Пьер Ришар, "Высокий блондин в черном ботинке", "Возвращение высокого блондина", а также в комедии "И слоны могут изменять". Он играл в одних фильмах с Мишель Мерсье, Жаном Маре и Бельмондо.

Жан Рошфор окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Он снялся в более чем 60 фильмах.

Рошфор родился в Париже в зажиточной семье и всегда жаловался на свое "смертельно скучное детство". Он официально ушел в отставку после того, как сыграл в фильме "Флорида" в 2015 году промышленника, который страдает от болезни Альцгеймера. Рошфор был страстным любителем лошадей, и у него была своя конная ферма к западу от Парижа.