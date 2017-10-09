Меркель начнет на следующей неделе переговоры о трехпартийной коалиции

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует на следующей неделе начать переговоры по формированию первой трехпартийной коалиции. Союз христианских демократов Меркель (ХДС) и их баварские союзники из Христианского социального союза (ХСС) должны провести отдельные переговоры с партией Свободных демократов и "Зелёными". Сообщается, что переговоры начнутся с 18 октября.

По итогам выборов в бундестаг в сентябре победил блок партий Ангелы Меркель ХДС-ХСС, набрав более 30 процентов голосов, но этого недостаточно, чтобы сформировать правительство в одиночку. Второй результат – 20 процентов у социал-демократов, но они объявили о переходе в оппозицию. На третье место вышла партия ультраправая "Альтернатива для Германии" – у неё больше сторонников, чем ожидалось по недавним опросам, а именно 13,5 процентов. За ней следует партия Свободных демократов (10,5), партия "Зелёных" (9,5), с которыми Меркель и будет вести переговоры.