Команданте, им жаль

50 лет назад, 9 октября 1967 года, в боливийской деревушке Ла-Игера местными военными был убит 39-летний аргентинский врач Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, более известный миру как "команданте Че", один из лидеров кубинской революции и мирового леворадикального движения.

Он был известен как человек отчаянной смелости и не менее однозначной жестокости. Возглавив революционный трибунал после победы кубинской революции, к которой молодой аргентинец, с детства увлекавшийся радикальными левыми идеями, "прибился" после многих приключений, Гевара поучал судей: "Не следует устраивать волокиты с судебными разбирательствами. Это революция, доказательства тут вторичны. Мы должны действовать по убеждению. Они все — банда преступников и убийц. Кроме того, следует помнить, что есть апелляционный трибунал". Этот трибунал, впрочем, апелляций не удовлетворял. После победы доблестные barbudos казнили своих противников тысячами.

Знакомство с биографией Эрнесто Че Гевары оставляет странное ощущение. Он искренне увлекся революционной романтикой и считал партизанскую войну против "буржуазных" правительств и военных диктатур лучшим средством добиться успеха. Но при этом Че несколько раз радикально менял свою жизнь – судя по всему, в силу того, что ему просто становилось скучно. Надоело колесить на мотоцикле по Латинской Америке – устроился работать врачом в лепрозорий. Надоело лечить прокаженных – установил контакты с революционерами и стал одним из них. Революция на Кубе сделала его членом правительства Фиделя Кастро – но коммунистические принципы не шли на пользу кубинской экономике, за состояние которой отвечал Че, и заскучавший команданте бросил всё и уехал делать то, что умел лучше всего – революцию – вначале в джунгли Конго, а потом в горы Боливии. Там его и нашла смерть.

Феликс Родригес, кубинский эмигрант, ставший агентом ЦРУ и получивший от боливийских властей приказ о расстреле Че Гевары, по сохранившимся свидетельствам, сказал пленному революционеру: "Команданте, мне жаль". Судя по многим откликам в Рунете, тех, кому действительно жаль команданте, спустя полвека после его смерти предостаточно. Вопрос, заслуженно ли, остается предметом полемики.

Для радикальных левых Че Гевара – икона борьбы за свободу и справедливость:

А также символ антиамериканизма, и ныне воспламеняющего многие сердца:

Верные заветам старших товарищей, чтят команданте сегодняшние комсомольцы:

И не только они:

А вот попытка – с симпатией – кратко изложить суть наследия героя дня:

Под "удачной фотографией" имеется в виду знаменитый снимок команданте, сделанный кубинским фотографом Альберто Кордой в 1960 году и носящий официальное название Guerillero Heroico - "Героический партизан". Впрочем, у Че было немало удачных фотографий – некоторые вполне приватного свойства, вроде этого снимка с его второй свадьбы:

Еще Гевара был известен своими афоризмами разной степени достоверности и глубокомысленности, которыми в день 50-летия его гибели полнятся социальные сети:

Впрочем, есть и такие, кому не всё ясно. Они задаются главным вопросом, касающимся Че Гевары:

Для противников покойного команданте ответ ясен:

Есть мнение, что Че Гевара испортился с годами – хоть и прожил не очень долго:

Встречаются и попытки взглянуть на команданте отстраненно:

Ну и, конечно, Че пробуждает ассоциации с современностью:

Похоже, Ленин мог бы позавидовать латиноамериканскому коллеге: бурление мнений по поводу того, кем был Эрнесто Гевара, ясно говорит о том, кто именно среди революционеров "вечно живой". Но и посмертное бытие команданте Че столь же неоднозначно, как его жизнь. Ведь самый известный портрет революционера давно стал одним из символов китча, а предметы с его изображением, продажа которых приносит торговцам сувенирами многие миллионы долларов, поддерживают столь ненавидимый Че Геварой капитализм. Команданте, нам жаль.