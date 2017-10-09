В Петербурге скончался оппозиционер Степаныч

Оппозиционный активист Игорь Андреев, известный как Степаныч, скончался вечером 8 октября, не дожив одного дня до 78 лет. Его знали активисты всех петербургских оппозиционных организаций, партий и движений - он участвовал в большинстве протестных акций.

Знал его и депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, которому не раз приходилась вызволять Степаныча из разных отделов полиции. Борис Вишневский считает, что этот пожилой человек небольшого роста и некрепкого здоровья, блокадник, был более храбрым, чем многие молодые люди, что он совершенно не боялся полицейских и ОМОНовцев, и перспектива задержания никогда не удерживала его от того, чтобы прийти и встать с плакатом там, где он считал нужным.

Активистка петербургского демократического движения ”Солидарность” Ольга Смирнова подчеркивает, что своим примером Степаныч побуждал действовать молодых оппозиционеров, там, например, по его настоянию в городе возобновились регулярные акции в поддержку политзаключенных. По словам Ольги Смирновой, он был живым символом для тех, кто ленился выходить на акции, объясняя это тем, что они ничего не изменят. Сомневаться могли многие, Степаныч выходил на улицу всегда, он считал, что никаких компромиссов и договоренностей с действующей властью быть не может. Ольга Смирнова сравнивает тактику Степаныча с классическим диссидентским подходом, когда количество людей, выходящих с протестом, не имеет значения – если того требует совесть, значит, надо выходить одному.

По мнению активистки, секрет популярности легендарного Степаныча состоит в том, что хотя он сам придерживался четких праволиберальных взглядов, но при всей своей непримиримости к власти, был толерантен по отношению к другим людям из протестного сообщества и выходил не только на акции “Солидарности” или ПАРНАСа, но и на антифашистские марши вместе с представителями левых организаций, и на многие другие мероприятия. Таким образом, легендарный Степаныч был как бы связующим звеном между разными частями петербургской оппозиции, которым было трудно договориться между собой, но Степаныча любили все, все помогали ему во время болезни, навещали его в больнице. Теперь его бывшие соратники собирают в соцсетях деньги на его похороны.

