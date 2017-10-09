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В России истёк мораторий на продажу настойки "Боярышника"

Флакон с концентратом для принятия ванн "Боярышник"

Спиртосодержащее косметическое средство "Боярышник" вновь появится на российских прилавках. Срок запрета на его продажу истекает сегодня.

Запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей ввели в декабре 2016 года после массовых отравлений "Боярышником" в Иркутске. Тогда погибли более 70 человек.

По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2016 года в России зафиксировали 36 тысяч случаев острого отравления алкогольной продукцией, более девяти тысяч из них - с летальным исходом.

По данным газеты "Известия", за время моратория на продажу спиртосодержащей непищевой продукции число отравлений суррогатным алкоголем в России сократилось на 20-25 процентов.

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