В Нидерландах партии сформировали правительственную коалицию

В Нидерландах, спустя семь месяцев после парламентских выборов, четыре партии договорились о формировании правительственной коалиции. Премьер-министр Марк Рютте объявил об этом в понедельник, 9 октября. В будущее правительство войдут Народная партия за свободу и демократию, лидером которой является сам премьер Рютте, леволиберальная партия "Демократы-66" и две христианские - "Христианско-демократический призыв" и Христианский союз.

Правительственная коалиция должна быть утверждена парламентом 10 октября. Четыре партии, формирующие правительство, имеют в нижней палате парламента большинство всего в один голос – 76 из 150 мест. Это создаёт предпосылки для относительной неустойчивости правительства.

Пост премьера, как ожидается за Марком Рютте. Представление состава нового кабинета министров состоится не ранее 23 октября, сообщает нидерландская пресса.