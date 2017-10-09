Столтенберг призвал укреплять оборону НАТО на восточном фланге

Союз НАТО в понедельник начал размещать на территории Румынии, вблизи побережья Чёрного моря, дополнительные войсковые подразделения. В контингент войдут солдаты, моряки и лётчики из нескольких стран, в том числе из Италии и Канады.

К настоящему времени в Румынии уже находятся около тысячи американских военных. НАТО усилит морские патрули, а также будет проводить больше учений в портах Болгарии и Румынии. Правительство страны просило увеличить присутствие НАТО в Черном море.

Глава НАТО, выступая в Бухаресте, обратил внимание на недостаточные унификацию и совместимость вооружений между европескими союзниками по НАТО. Он в частности, отметил, что у вооружённых силах европейских государств находятся танки, самолёты и фрегаты, разнообразие которых может сказаться на управлении войсками в случае реальных боевых действий. Вооружённые силы США, заметил для сравнения Столтенберг, избегают такого разнообразия вооружений.