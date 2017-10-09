В день рождения Бориса Немцова активисты провели акцию на Дворцовой

Около полутора десятков человек собрались в 9 часов вечера на Дворцовой площади, чтобы вспомнить Бориса Немцова, убитого в 2015 году в Москве, а также скончавшегося накануне легендарного петербургского оппозиционера Игоря Андреева, или Степаныча, участника почти всех протестных акций. 9 октября и у Степаныча, и у Немцова – день рождения. Активист Павел Мишаков считает, что это лучшие люди нашего времени, и что помнить нужно обоих. Хотя Степаныч умер в больнице от тяжелой болезни, по мнению Мишакова, он все равнго умер как борец, посвятив борьбе за свободу России всю жизнь. Действительно, известно, что, даже лежа под капельницей, он еще собирался прийти 7 октября на митинг на Марсово поле, но встать с постели уже не смог. Петербургские оппозиционеры хорошо помнят его самодельные плакаты, которые он всегда тщательно изготавливал, чтобы стоять с ними в одиночных пикетах.

Те, кто пришли на Дворцовую площадь почтить память Бориса Немцова и Сергея Андреева, оказались вместе с теми активистами, которые после митинга и шествия сторонников Навального, прошедших 7 октября и закончившихся на Дворцовой площади, решили там остаться, продолжая требовать допустить Алексея Навального до выборов. Часть из этих людей были задержаны и отвезены в суд, где получили до 12 суток ареста и до 15 тысяч рублей штрафа.

Когда люди разошлись с Дворцовой площади, несколько активистов сообщества «Артподготовка» пришли на Исаакиевскую площадь и там выложили на мостовой имя БОРИС из горящих свечек. По мнению некоторых активистов, фигура Бориса Немцова сегодня могла бы стать настоящей альтернативой на президентских выборах. Днем в городе прошла еще одна акция памяти Бориса Немцова – активисты вывесили на Дворцовом мосту баннер со словом «Борись» и выпустили в небо 58 шаров – столько лет исполнилось бы в этот день Борису Немцову.