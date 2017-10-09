В Берлине на форуме Бориса Немцова обсуждается будущее России

В Берлине в понедельник открылся двухдневный Форум Бориса Немцова. 9 октября убитому оппозиционному политику исполнилось бы 58 лет. Участники форума проводят дискуссии под девизом "Конструируя будущее". Они обсуждают как будет выглядеть российское и западное общества в политической, экономической, социальной и культурной сферах и какую роль будут играть Россия и ЕС?

На форуме выступила дочь убитого политика Жанна Немцова, основавшая фонд его имени, и председатель совета фонда журналист Владимир Кара-Мурза-младший.

– Мы будем говорить о будущем. О будущем в разных сферах нашей жизни: о новом миропорядке, новых формах гражданского сопротивления и новых каналах коммуникаций, – сообщила Жанна Немцова.

В заполненном зале «Академии наук Берлин-Бранденбург» можно было видеть общественных деятелей и деятелей культуры России, Германии и других стран, российских оппозиционеров Владимира Кара-Мурзу и Илью и Яшина, журналиста Сергея Пархоменко, вдову Александра Литвиненко Марину.

Форум Бориса Немцова в Берлине организован при поддержке немецкого фонда Фридриха Наумана Friedrich-Naumann-Stiftung