В начале этой недели стало известно, как в администрации президента тренируют будущих губернаторов.

Оказывается - раскопали в РБК - их заставляли прыгать в воду со скалы!

Всем понравилось, и началось то, что обычно называют "социальные сети высмеяли".

Сергей Алексашенко:

А ты готов за президента в огонь и в воду?

Алексей Шляпужников:

Выражение "Скинуть губернатора" заиграло новыми красками

Глеб Павловский:

Кто не скачет, тот не технократ! Учись лизать на лету!

Олег Козырев:

По поводу прыжков губернаторов со скалы... интересно, это сайентологическое у Кириенко или методологическое?

Дмитрий Гудков:

Миллионы губернаторов не могут ошибаться.

Кто не тонет – тот и губернатор.

Хилых губернаторов в Спарте сбрасывали со скалы в депрессивные регионы.

Птенцы гнезда Путина учатся летать.

Будущие губернаторы ознакомились с состоянием вверяемых регионов.

И концы в воду.

Фёдор Крашенинников:

И как можно серьезно относиться к этим людям?

Жаль, что они не наряжаются клоунами на своих тренингах - было бы очень уместно.

Михаил Виноградов:

Вспоминается анекдот конца 80-х - времени советско-американской дружбы про спор двух адмиралов, чьи матросы смелее.

- Иванов, влезай на мачту! Прыгай вниз. (тот прыгает и разбивается)

- Джонсон, влезай на мачту! Прыгай вниз.

- Да ты что, совсем ... ... ...! - резонно возражает матрос Джонсон.

Вот видите, - говорит американский адмирал советскому. Смелость бывает разного рода.

Глеб Черкасов:

Реальность, данная нам в анекдотах

Самолёт.

Два десантника. Один мрачный.

Второй спрашивает: - Чо такой грустный?

- Да понимаешь два раза здесь уже прыгал. Оба раза парашют не раскрылся.

Прыгает третий – не раскрывается.

В это время внизу проходит заседание правления колхоза.

Выступает председатель:

- Урожаи хреновые!

- Надои хреновые!

Проламывается крыша, падает десантник.

- И десантник этот уже задолбал!!!

Зы но вообще это конечно хороший тест: бойся начальства больше всего остального))

Павел Святенков:

Прыганье губернаторов со скалы является почти буквально цитатой из "Гулливера".

"В Лилипутии издавна существовал такой обычай. Когда кто-либо из министров умирает или уходит в отставку, несколько кандидатов на его место просят разрешения императора развлечь его пляской на канате.

В большом зале дворца высоко над полом натягивают канат, и на нём начинаются пляски и прыжки. Тот, кто выше прыгнет и при этом ни разу не упадёт, занимает освободившееся министерское кресло.

Время от времени император заставляет прыгать на канате всех своих советников, чтобы проверить, не утратили ли свою ловкость люди, помогающие ему править страной".

(с)

Наталия Геворкян:

О, вспомнила, где это уже было -- про прыжки со скалы! В сериале The West Wing президент, который уже переизбран на последний срок, оказывается без главы своей администрации, который лежит в тяжелом состоянии в больнице. И президент говорит своему пресс-секретарю:

--Мне нужно, чтобы вы для меня кое-что сделали.

--Что?

--Прыгнули со скалы...

Но в переносном смысле! В переносном! (В смысле --стали главой администрации при больном и уходящем президенте)

Кирилл Шулика:

Интересно, а там их учат веревку с мылом приносить?

Беда в том, что, похоже, программу курсов делали те же люди, что программу бессмысленных тренингов личностного роста, чьи обучающиеся стали стоять в метро с чемоданами и со слезами на глазах просить денег на билет до какого-нибудь Урюпинска. Причем, чемоданы у них пустые, я один раз специально его пнул и проверил.

Николай Травкин:

У Дейнерис Таргариен есть такой элитный отряд воинов, называется «безупречные». Тоже программа подготовки будь здоров какая была. Но зато ради неё на всё готовы, хоть замочить кого, а хоть свою жизнь отдать. Правда, их ещё и кастрировали дополнительно, чтобы на всякие пустяки не отвлекались…

Хотя… может и тут… нам же, как обычно, не всё говорят.

Иван Курилла:

Вдруг захотелось узнать всю программу тренинга для губернаторов.

Илья Клишин:

Посмотрел видео, где кандидаты в губернаторы, те самые молодые технократы, на курсах повышения квалификации, разбежавшись, прыгают со скалы. Впечатляет. Почитал про эти курсы при РАНХиГС: там, оказывается, лекторы Сечин и Кириенко. Учитывая, что молодых технократов 100 штук, предлагаю начать реалити «Преемник» в прямом эфире всех федеральных каналов. В неделю будет выбывать один человек на Лобном месте (буквально: на Лобном месте, на Красной площади). Правила будут постоянно меняться: то команда Кириенко против команды Володина, то каждый сам за себя. Зрители даже смогут кого-то спасать смс-голосованием, но в конце, конечно, останется только один

Аббас Галлямов:

Те, кто учились в советских школах, помнят периодически звучавший там риторический вопрос: «А если бы он тебе предложил с десятого этажа прыгнуть, ты бы прыгнул?..» Предполагалось, что нормальный человек не прыгнет...

Мне кажется, всех тех, кто засветился на последних кремлёвских тренингах, надо списывать со счетов. Губернаторами лучше назначать не тех, кто послушно прыгает, а тех, кто заставляет прыгать других. В этом смысле, надо присмотреться к тренерам. Если по их команде потенциальные губернаторы прыгают со скалы, то возможно помимо будущих полпредов президента среди тренеров мы и обнаружим и самого преемника.

Говоря в целом, стоит признать, что в последние годы для дискредитации института губернатора сделано было не так уж мало. Организация лагеря по подготовке будущих глав регионов, однако, показала, что нет предела совершенству. Дно ещё на достигнуто.

Надо заставить губернаторов играть в «Зарницу» и печь в костре картошку, распевая пионерские песни. А ещё новым губернаторам можно выдавать краповые береты. Ну не всем, конечно, а только тем, кто после марафона выдержит тридцать минут спарринга с действующим руководителем региона. Шутки шутками, а в некоторых племенах восточных банту так в своё время и делалось. Прежде чем взойти на трон, претендент должен был одолеть в поединке правителя.