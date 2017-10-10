Блогера вызвали в прокуратуру из-за цитаты из "Незнайки на Луне"

В Краснодаре администратора паблика "Радикальные мечтатели" во "ВКонтакте" Михаила Малахова вызвали в прокуратуру из-за записи в социальной сети с отрывком из книги Николая Носова "Незнайки на Луне". Об этом сообщает "Открытая Россия".

Блогеру сообщили, что в ведомство поступило заявление с просьбой проверить пост на экстремизм: не разжигает ли этот отрывок ненависть к полицейским.

Пост со скриншотом цитаты из 31-й главы книги "Незнайка на Луне" был опубликован ещё в марте. В нем есть, например, такая фраза: "По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают."

Малахов, по его словам, был обескуражен и даже переспросил следователя, действительно ли тот хочет получить объяснение по отрывку из детской сказки. На что тот ответил, что в этом разберется лингвистическая экспертиза. Следователь не уточнил, заведено ли дело, и в каком статусе он собирается беседовать с Малаховым. Блогер сообщил, что придет на беседу с адвокатом.

Михаил Малахов занимается тем, что помогает людям получать неустойки от застройщиков через общество по защите прав потребителей. Кто мог написать на него заявление, он не знает. В оппозиционных митингах мужчина никогда не участвовал и даже наоборот, писал статьи для "антимайданов". Его публикации появлялись на телеканалах Russia Today и "Лайф".