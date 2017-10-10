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Новости

В Сирии разбился российский Су-24. Экипаж погиб

Су-24 на авиабазе Хмеймим

В Сирии на базе Хмеймим, где находятся российские военные, фронтовой бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб, сообщило Минобороны.

Отмечается, что катастрофа произошла 10 октября, когда бомбардировщик готовился к боевому вылету.

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