Всего два дня назад о нем вспоминали в Фейсбуке -

Пахман Валентина

Алан Чумак - он был святым человеком, а мы его недооценили.

Он просто сидел в телике и молча водил руками. Молча, <...>.

Молча.

И заряжал добром и воду, а не злом и мозги.

Он жив вообще, нет?

Может как - то его можно вернуть, а?

Может он бы смог спасти положение?

В комментариях к этой записи писали, что Аллан Чумак жив и здоров. Увы, это не так - 10 октября жена Чумака сообщила о его смерти. Ему было 83 года.

Maxim Museev

Умер Алан Чумак.. «лечил» всю страну в начале 90-х. Кто ж будет теперь воду заряжать

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Пик славы Чумака пришелся на годы перестройки, когда он с телеэкранов "заряжал" воду, кремы, мази и другие субстанции советских граждан. Впервые он появился на экране в 1989 году - и сразу же приобрел бешеную популярность, сравниться с которой могла только популярность второго знаменитого "телевизионного целителя" тех времен, Анатолия Кашпировского.

Несмотря на всю, скажем так, неоднозначность фигуры Чумака, вспоминают о нем скорее добрыми словами, с некоторой ностальгией и незлыми шутками.

Эдуард Лимонов

Чумак умер, тот что воду заряжал.

Моя мать тоже воду заряжала.

Когда я приехал к родителям после 15 лет отсутствия, без звонка, декабрьской ночью 1989-го, на кухне у них стояли трёхлитровые банки с заряженной водой.На кухонном столе, на потёртой клеёнке.

Я их тогда высмеял.

А они сердились.

parafoxer

Интересно, в видеозаписях целительная сила сохранилась, или только прямой эфир канает?

Помню дядьку этого, и ведь верили. Времена были темные, мда.

Maxime S. Zenkov

Скончался легендарный целитель Аллан Чумак,но благодаря ретро записям его сеансов,желающие и сейчас могут зарядить воду,кремы и прильнуть больными местами к мониторам своих компьютеров.

В некотором смысле, Чумак стал зеркалом позднесоветского общества.

И все же - кто же теперь будет воду заряжать? Найдется кому - считают некоторые комментаторы: