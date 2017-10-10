Всего два дня назад о нем вспоминали в Фейсбуке -
Алан Чумак - он был святым человеком, а мы его недооценили.
Он просто сидел в телике и молча водил руками. Молча, <...>.
Молча.
И заряжал добром и воду, а не злом и мозги.
Он жив вообще, нет?
Может как - то его можно вернуть, а?
Может он бы смог спасти положение?
В комментариях к этой записи писали, что Аллан Чумак жив и здоров. Увы, это не так - 10 октября жена Чумака сообщила о его смерти. Ему было 83 года.
Умер Алан Чумак.. «лечил» всю страну в начале 90-х. Кто ж будет теперь воду заряжать
Пик славы Чумака пришелся на годы перестройки, когда он с телеэкранов "заряжал" воду, кремы, мази и другие субстанции советских граждан. Впервые он появился на экране в 1989 году - и сразу же приобрел бешеную популярность, сравниться с которой могла только популярность второго знаменитого "телевизионного целителя" тех времен, Анатолия Кашпировского.
Несмотря на всю, скажем так, неоднозначность фигуры Чумака, вспоминают о нем скорее добрыми словами, с некоторой ностальгией и незлыми шутками.
Чумак умер, тот что воду заряжал.
Моя мать тоже воду заряжала.
Когда я приехал к родителям после 15 лет отсутствия, без звонка, декабрьской ночью 1989-го, на кухне у них стояли трёхлитровые банки с заряженной водой.На кухонном столе, на потёртой клеёнке.
Я их тогда высмеял.
А они сердились.
Интересно, в видеозаписях целительная сила сохранилась, или только прямой эфир канает?
Помню дядьку этого, и ведь верили. Времена были темные, мда.
Скончался легендарный целитель Аллан Чумак,но благодаря ретро записям его сеансов,желающие и сейчас могут зарядить воду,кремы и прильнуть больными местами к мониторам своих компьютеров.
В некотором смысле, Чумак стал зеркалом позднесоветского общества.
И все же - кто же теперь будет воду заряжать? Найдется кому - считают некоторые комментаторы:
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