Венгрия призывает ЕС к давлению на Украину в связи с законом о языке

Венгрия попросит ЕС пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, в качестве меры давления на Киев. Министр иностранных дел Венгрии заявил, что это связано с новым украинским законом о языках, который ухудшает положение национальных меньшинств. Министр Петер Сийярто подчеркнул, что закон, затрагивает около 150 тысяч венгров и представителей других национальных меньшинств, включая русских, румын и молдаван, проживающих в этой стране.

В Киеве заявляют, что закон, подписанный в сентябре президентом Петром Порошенко, не только укрепляет позиции украинского языка в сфере образования, но одновременно защищает права меньшинств. Об этом сообщил "Голос Америки".